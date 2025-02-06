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Андрей Кузьменко пропустит игру «Филадельфии» с «Вашингтоном» из-за отмены рейса

Андрей Кузьменко пропустит игру «Филадельфии» с «Вашингтоном» из-за отмены рейса
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Андрей Кузьменко пропустит ближайший матч «лётчиков» из-за отмены рейса из Торонто. Об этом сообщает журналист Джордан Холл со ссылкой на слова главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы. Ближайшая встреча клуба состоится 7 февраля с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее Кузьменко не мог получить визу в США, из-за чего пропустил несколько матчей «Филадельфии». Сейчас, по словам Тортореллы, все документы получены.

Ожидается, что Андрей Кузьменко присоединится к команде в субботу по американскому времени.

Кузьменко пополнил состав «лётчиков» 31 января 2025 года в результате обмена с «Калгари Флэймз». В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний форвард провёл 37 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

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