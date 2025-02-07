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Агент Ливо высказался о состоянии игрока после пропущенного удара в голову от Марченко

Агент Ливо высказался о состоянии игрока после пропущенного удара в голову от Марченко
Аудио-версия:
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Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, высказался о состоянии игрока после пропущенного удара в голову от защитника «Ак Барса» Алексея Марченко.

«Слава богу, что всё обошлось. Сперва мы подумали, что это сотрясение, но в итоге закончилось небольшим повреждением. Хочется поблагодарить «Салават Юлаев»: в клубе дали Джошу время восстановиться, отдохнуть. Пошли навстречу игроку, ведь рисковать здоровьем нельзя. Серьёзной травмы Ливо избежал, а это самое главное.

Я согласен, что с такими вещами необходимо бороться. Но нужно понимать, что не всегда случаются ситуации, когда человек специально хочет нанести сопернику травму. Хоккей – жёсткий и контактный спорт. Однако, повторюсь, надо стараться минимизировать подобные травмы. Когда присутствует «грязь» – сразу всё видно», — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Ботевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 7 февраля, в 12:00 мск.

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Новости. Хоккей
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