Ботев: Ливо — не такой зависимый игрок, как бывает в хоккее, но в «Салавате» гармония

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, рассказал про адаптацию форварда к игре в России.

— Вас не удивляет, что Ливо так прижился в России и демонстрирует сильный хоккей?

— Честно говоря, нет. Он и прошлый сезон хорошо провёл. У нас были предложения в Северной Америке, но мы понимали, что лучше искать другой клуб, и начали общаться с российскими командами. Были другие варианты, но в итоге сделан правильный выбор в пользу «Салавата Юлаева». Конечно, Ливо помогают партнёры, тренерский штаб. Джош не такой зависимый игрок, как порой бывает в хоккее, но у них в команде гармония.

— С главным тренером Виктором Козловым у них отличные отношения?

— Да, плюс при подписании контракта мы получили положительные рекомендации от других ребят-легионеров, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.