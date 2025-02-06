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Салават Юлаев — Нефтехимик, результат матча 6 февраля 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Гол и передача Ремпала помогли «Салавату Юлаеву» уверенно победить дома «Нефтехимик»
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Набиев) – 01:24 (5x5)     2:0 Ремпал (Хафизуллин, Ливо) – 15:24 (5x4)     2:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 33:08 (5x5)     3:1 Хмелевски (Науменков, Ремпал) – 47:45 (5x5)     4:1 Тодд – 56:41 (en)    

В начале первого игрового отрезка Данил Алалыкин с передачи Артёма Набиева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Шелдон Ремпал с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо удвоил преимущество хозяев.

На 14-й минуте второго периода Лука Профака с передач Булата Шафигуллина и Германа Точилкина забросил первую шайбу «Нефтехимика» в игре.

На восьмой минуте третьего периода Александр Хмелевски с передач Михаила Науменкова и Шелдона Ремпала сделал счёт 3:1. В конце встречи Нэйтан Тодд забросил четвёртую шайбу хозяев в игре.

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