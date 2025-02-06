Гол и передача Ремпала помогли «Салавату Юлаеву» уверенно победить дома «Нефтехимик»

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В начале первого игрового отрезка Данил Алалыкин с передачи Артёма Набиева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Шелдон Ремпал с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо удвоил преимущество хозяев.

На 14-й минуте второго периода Лука Профака с передач Булата Шафигуллина и Германа Точилкина забросил первую шайбу «Нефтехимика» в игре.

На восьмой минуте третьего периода Александр Хмелевски с передач Михаила Науменкова и Шелдона Ремпала сделал счёт 3:1. В конце встречи Нэйтан Тодд забросил четвёртую шайбу хозяев в игре.