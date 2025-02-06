Гол и передача Ремпала помогли «Салавату Юлаеву» уверенно победить дома «Нефтехимик»
Поделиться
В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Набиев) – 01:24 (5x5) 2:0 Ремпал (Хафизуллин, Ливо) – 15:24 (5x4) 2:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 33:08 (5x5) 3:1 Хмелевски (Науменков, Ремпал) – 47:45 (5x5) 4:1 Тодд – 56:41 (en)
В начале первого игрового отрезка Данил Алалыкин с передачи Артёма Набиева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Шелдон Ремпал с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо удвоил преимущество хозяев.
На 14-й минуте второго периода Лука Профака с передач Булата Шафигуллина и Германа Точилкина забросил первую шайбу «Нефтехимика» в игре.
На восьмой минуте третьего периода Александр Хмелевски с передач Михаила Науменкова и Шелдона Ремпала сделал счёт 3:1. В конце встречи Нэйтан Тодд забросил четвёртую шайбу хозяев в игре.
Комментарии
- 6 февраля 2025
-
19:11
-
19:00
-
18:38
-
18:23
-
18:12
-
17:47
-
17:29
-
17:10
-
16:48
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:49
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:38
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:13