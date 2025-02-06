Экс-игрок СКА высказался о проблеме «первого номера» в воротах армейского клуба

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о проблеме «первого номера» в воротах армейского клуба.

«Вратарская тема — она такая, сложная. Думаю, тренеры знают, что они делают.

Тот же Плешков такую уверенность сейчас внёс своей игрой. Начиная с матча с «Салаватом», когда здорово выступал. Может, если бы он не получил травму, он бы сейчас до конца сезона отыграл первым номером.

В принципе, шанс дают всем. Смена вратарей по большей части происходит, чтобы психологически встряхнуть команду. Сейчас нам сложно кого-то выделить. Явного первого номера нет. Тут стоит говорить о том, что происходит определённая ротация, и СКА хочет определиться с первым номером до начала плей-офф. И это будет психологически правильно по отношению к вратарю.

Нет стабильного первого номера, но есть перспектива им стать. Я в этом проблемы не вижу. Я вижу в этом резерв. До конца регулярки у ребят есть все шансы. Просто надо доказать своей игрой», — приводит слова Сафронова Vprognoze.