Агент Ливо назвал количество команд КХЛ, заинтересованных в заключении контракта с игроком

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, назвал количество команд КХЛ, заинтересованных в заключении контракта с форвардом.

— Ведёте ли вы переговоры с «Салаватом Юлаевым» о продлении контракта?

— У нас проходили встречи с руководством уфимцев.

— Заинтересованность в канадце в лиге велика? Им интересуются клубы обеих конференций?

— Интерес со стороны других команд действительно есть. Могу сказать, что ни Магнитогорск, ни Казань с нами на связь не выходили. Аналогично со СКА: из Санкт-Петербурга к нам не обращались. Но пока ещё рано, посмотрим, что будет дальше. В общей сложности, помимо Уфы, Джошем на данный момент интересуются три команды из Восточной конференции, плюс две из Западной, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.