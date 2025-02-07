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Агент Ливо назвал количество команд КХЛ, заинтересованных в заключении контракта с игроком

Агент Ливо назвал количество команд КХЛ, заинтересованных в заключении контракта с игроком
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Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, назвал количество команд КХЛ, заинтересованных в заключении контракта с форвардом.

— Ведёте ли вы переговоры с «Салаватом Юлаевым» о продлении контракта?
— У нас проходили встречи с руководством уфимцев.

— Заинтересованность в канадце в лиге велика? Им интересуются клубы обеих конференций?
— Интерес со стороны других команд действительно есть. Могу сказать, что ни Магнитогорск, ни Казань с нами на связь не выходили. Аналогично со СКА: из Санкт-Петербурга к нам не обращались. Но пока ещё рано, посмотрим, что будет дальше. В общей сложности, помимо Уфы, Джошем на данный момент интересуются три команды из Восточной конференции, плюс две из Западной, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Ботевым читайте на «Чемпионате»:
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
Эксклюзив
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
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