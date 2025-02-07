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Агент Ливо сообщил, что форвард «Салавата» не вернётся в Северную Америку в межсезонье

Агент Ливо сообщил, что форвард «Салавата» не вернётся в Северную Америку в межсезонье
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Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, сообщил, что форвард не вернётся в Северную Америку в межсезонье.

— Будете рассматривать варианты возвращения в Северную Америку или хотите остаться в КХЛ?
— Нет, мы хотим остаться в КХЛ на следующие два года. Просто будем решать, в какой команде продолжим карьеру. Это станет известно исходя из проведённых переговоров, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Ботевым читайте на «Чемпионате»:
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
Эксклюзив
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
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