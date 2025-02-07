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Лучший снайпер и бомбардир регулярного чемпионата КХЛ желает стать гражданином России

Лучший снайпер и бомбардир регулярного чемпионата КХЛ желает стать гражданином России
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Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил, что форвард планирует стать гражданином России.

— Хочет ли Джош получить российский паспорт и не считаться легионером в КХЛ?
— Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше всё будет зависеть от различных обстоятельств, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав 63 очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Ботевым читайте на «Чемпионате»:
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
Эксклюзив
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
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