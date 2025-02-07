Лучший снайпер и бомбардир регулярного чемпионата КХЛ желает стать гражданином России

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил, что форвард планирует стать гражданином России.

— Хочет ли Джош получить российский паспорт и не считаться легионером в КХЛ?

— Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше всё будет зависеть от различных обстоятельств, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав 63 очка.