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Агент Ливо: после Нового года в «Салавате» проблем с долгами не было. Всё хорошо, спокойно

Агент Ливо: после Нового года в «Салавате» проблем с долгами не было. Всё хорошо, спокойно
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Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил, что после Нового года в клубе нет проблем с долгами по зарплате.

— Ситуация с долгами по зарплатам игрокам в Уфе больше не повторяется, в этом плане всё хорошо?
— Насколько я знаю, на сегодняшний день всё хорошо. После Нового года никаких проблем не было, всё спокойно, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 52 матча и на данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 71 очко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Ботевым читайте на «Чемпионате»:
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
Эксклюзив
Где ждать лучшего легионера КХЛ и станет ли он «новым русским»? Интервью с агентом Ливо
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