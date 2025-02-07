Агент Ливо: после Нового года в «Салавате» проблем с долгами не было. Всё хорошо, спокойно

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил, что после Нового года в клубе нет проблем с долгами по зарплате.

— Ситуация с долгами по зарплатам игрокам в Уфе больше не повторяется, в этом плане всё хорошо?

— Насколько я знаю, на сегодняшний день всё хорошо. После Нового года никаких проблем не было, всё спокойно, — сказал Ботев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 52 матча и на данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 71 очко.