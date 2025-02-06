Кожевников отреагировал на слова Разина о замене судей искусственным интеллектом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о замене судей искусственным интеллектом.

«Предложить заменить судей искусственным интеллектом — правильное решение. Так и нужно делать. Многие из них даже не играли в хоккей. Разин прав, согласен. Не видят грубейших ошибок. Бредят, просто бредят! Не пожали руки — значит, культуры нет у них. Обидчивые очень. Возможно, родители их плохо воспитали», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

3 февраля Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым» предложил со временем заменить арбитров искусственным интеллектом. Двумя днями позднее магнитогорская команда играла на выезде с челябинским «Трактором» (2:5), после встречи тренер «Металлурга» опубликовал в соцсетях обращение в адрес судей, раскритиковав их за то, что они не пожали ему руку перед матчем в Челябинске.