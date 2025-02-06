Кросби провёл тренировку на льду, ранее форвард проходил обследование на предмет травмы

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби провёл утреннюю тренировку на льду, сообщает журналист Джош Йохе на своей странице в социальной сети Х. Корреспондент отмечает, что форвард покинул командную тренировку и занимался самостоятельно без бросков.

Напомним, капитан «пингвинов» покинул игру с «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем периоде из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку.

Кросби лидирует в «Питтсбурге» с 58 очками в 55 матчах и занимает третье место в команде с 17 голами.