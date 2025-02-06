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Лада — Авангард, результат матча 6 февраля 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Лада» потерпела восьмое поражение подряд, уступив «Авангарду», Шарипзянов сделал дубль
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бикмуллин (Манукян, Камара) – 25:54 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Спунер, Меркли) – 38:14 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Спунер, Мартынов) – 47:34 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Рафаэль Бикмуллин с передач Артёма Манукяна и Энтони Камары открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Райана Меркли восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Игоря Мартынова вывел омский клуб вперёд, оформив дубль.

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