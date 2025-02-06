«Лада» потерпела восьмое поражение подряд, уступив «Авангарду», Шарипзянов сделал дубль

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Рафаэль Бикмуллин с передач Артёма Манукяна и Энтони Камары открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Райана Меркли восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Игоря Мартынова вывел омский клуб вперёд, оформив дубль.