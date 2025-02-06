Яромир Ягр вышел на лёд вместе со своей 78-летней мамой

Легендарный чешский нападающий «Кладно» Яромир Ягр вышел на лёд вместе со своей 78-летней мамой.

Яромир Ягр вышел на лёд вместе со своей 78-летней мамой

В текущем сезоне 52-летний нападающий набрал 13 очков в 31 матче сезона — забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-2».

Напомним, Ягр заявил ранее, что текущий сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Этот сезон стал для чешского форварда 37-м в карьере. В конце января Ягр продал 80% акций клуба «Кладно» бизнесмену Томашу Драстилу. Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).