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Виктор Козлов оценил победный матч «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов оценил победный матч «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Набиев) – 01:24 (5x5)     2:0 Ремпал (Хафизуллин, Ливо) – 15:24 (5x4)     2:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 33:08 (5x5)     3:1 Хмелевски (Науменков, Ремпал) – 47:45 (5x5)     4:1 Тодд – 56:41 (en)    

— Непростой матч, несмотря на счёт, соперник очень хорошо играл, был заряжен и кусался до последней минуты. Матч с «Металлургом» был энергозатратный, сегодня тоже ребятам пришлось многое доставать из себя. До гола Хмелевски игра была напряжённой. Доволен тем, как ребята справились, сбалансировали встречу. Гол Саши предопределил ход игры. Очень рад видеть снова полную арену на домашнем матче.

Мы начали немного неправильно действовать во втором периоде. Вроде правильно делали, но иногда это приводило к ошибкам, из-за чего они ловили нас на смене. У нас снова были качели во втором периоде, хотелось бы, чтобы мы больше контролировали шайбу.

— Давно не было трёх побед подряд. Это важно?
— Конечно, это важно для уверенности.

— Какой опыт рассчитываете получить на Матче звёзд КХЛ?
— Это очень почётно быть тренером на Матче звёзд. Знаю, что моя семья получит удовольствие, находясь среди таких звёздных игроков, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

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