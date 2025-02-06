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Нападающий СКА Павел Дедунов забросил шайбу впервые за год

Нападающий СКА Павел Дедунов забросил шайбу впервые за год
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В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Витязь» принимает санкт-петербургский СКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Бусыгин) – 33:36 (5x5)    

В начале второй двадцатиминутки форвард СКА Павел Дедунов с передачи Сергея Андронова сделал счёт 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Дедунов забросил шайбу впервые за год. В прошлый раз 34-летний форвард забрасывал ровно год назад — 6 февраля 2024 во встрече с омским «Авангардом» (5:9).

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