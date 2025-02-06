Нападающий СКА Павел Дедунов забросил шайбу впервые за год

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Витязь» принимает санкт-петербургский СКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второй двадцатиминутки форвард СКА Павел Дедунов с передачи Сергея Андронова сделал счёт 2:0.

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Отметим, что Дедунов забросил шайбу впервые за год. В прошлый раз 34-летний форвард забрасывал ровно год назад — 6 февраля 2024 во встрече с омским «Авангардом» (5:9).