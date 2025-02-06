«Такие матчи считаются украшением чемпионата». Тренер «Нефтехимика» — об 1:4 с «Салаватом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

«Уверен, что зрителям этот матч понравился. Хотя, казалось бы, небольшой счёт. Но как у нас, так и у соперника было много моментов, столкновений, единоборств и силовой борьбы. В совокупности мы увидели яркую игру. Я поблагодарил ребят за встречу, ведь такие матчи считаются украшением чемпионата.

Считаю, что бойцы бились и хотели добиться положительного результата. Были индивидуальные ошибки, которые привели в пропущенным шайбам. Но игра, настрой и целеустремлённость были на высоком уровне. Опасные моменты есть, значит, голы и победы придут. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Они в очередной раз поболеть за команду, несмотря ни на что», — приводит слова Леонтьева сайт «Нефтехимика».