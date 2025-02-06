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«Такие матчи считаются украшением чемпионата». Тренер «Нефтехимика» — об 1:4 с «Салаватом»

«Такие матчи считаются украшением чемпионата». Тренер «Нефтехимика» — об 1:4 с «Салаватом»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Набиев) – 01:24 (5x5)     2:0 Ремпал (Хафизуллин, Ливо) – 15:24 (5x4)     2:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 33:08 (5x5)     3:1 Хмелевски (Науменков, Ремпал) – 47:45 (5x5)     4:1 Тодд – 56:41 (en)    

«Уверен, что зрителям этот матч понравился. Хотя, казалось бы, небольшой счёт. Но как у нас, так и у соперника было много моментов, столкновений, единоборств и силовой борьбы. В совокупности мы увидели яркую игру. Я поблагодарил ребят за встречу, ведь такие матчи считаются украшением чемпионата.

Считаю, что бойцы бились и хотели добиться положительного результата. Были индивидуальные ошибки, которые привели в пропущенным шайбам. Но игра, настрой и целеустремлённость были на высоком уровне. Опасные моменты есть, значит, голы и победы придут. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Они в очередной раз поболеть за команду, несмотря ни на что», — приводит слова Леонтьева сайт «Нефтехимика».

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