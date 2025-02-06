«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Спартак» по буллитам

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода Дмитрий Вишневский с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Ивана Морозова удвоил преимущество красно-белых. Спустя четыре минуты Кирилл Воронин с передачи Андрея Белевича забросил первую шайбу нижегородского клуба во встрече.

На 12-й минуте третьего периода Никита Тертышный с передачи Егора Виноградова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хозяева.