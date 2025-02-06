Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Спартак, результат матча 6 февраля 2024, счет 3:2 Б, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Спартак» по буллитам
Комментарии

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Голдобин, Локтионов) – 28:32 (5x4)     0:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 34:25 (5x5)     1:2 Воронин (Белевич) – 38:22 (5x5)     2:2 Тертышный (Виноградов, Филлипс) – 51:44 (5x5)     3:2 Кагарлицкий – 65:00    

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода Дмитрий Вишневский с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Ивана Морозова удвоил преимущество красно-белых. Спустя четыре минуты Кирилл Воронин с передачи Андрея Белевича забросил первую шайбу нижегородского клуба во встрече.

На 12-й минуте третьего периода Никита Тертышный с передачи Егора Виноградова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хозяева.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android