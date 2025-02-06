«Локомотив» в Ярославле всухую одолел минское «Динамо»

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В первых двух игровых отрезках команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Александра Радулова и Даниила Бута открыл счёт во встрече. В конце игры Мартин Гернат установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что после данной победы ярославский клуб стал первой командой в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, кто обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.