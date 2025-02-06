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Локомотив — Динамо Мн, результат матча 6 февраля 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» в Ярославле всухую одолел минское «Динамо»
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В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Фрейз (А. Радулов, Бут) – 53:33 (5x4)     2:0 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 59:45 (5x4)    

В первых двух игровых отрезках команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Александра Радулова и Даниила Бута открыл счёт во встрече. В конце игры Мартин Гернат установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что после данной победы ярославский клуб стал первой командой в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, кто обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

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