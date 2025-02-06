«Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» и прервал 11-матчевую победную серию екатеринбуржцев

В Казани закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На девятой минуте первого периода Кирилл Семёнов с передачи Семёна Терехова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Артём Галимов с передач Дмитрия Яшкина и Алексея Пустозёрова удвоил преимущество казанского клуба. Спустя минуту Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева забросил первую шайбу гостей в игре.

На третьей минуте второго периода Дмитрий Яшкин с передач Кирилла Семёнова и Артёма Галимова сделал счёт 3:1. В конце встречи Семён Кошелев установил окончательный счёт во встрече.