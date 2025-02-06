«Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» и прервал 11-матчевую победную серию екатеринбуржцев
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В Казани закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Терехов) – 08:05 (5x5) 2:0 Галимов (Яшкин, Пустозёров) – 17:48 (5x4) 2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 18:40 (5x5) 3:1 Яшкин (Семёнов, Галимов) – 22:51 (5x4) 4:1 Кошелев (Билялов, Семёнов) – 59:19 (en)
На девятой минуте первого периода Кирилл Семёнов с передачи Семёна Терехова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Артём Галимов с передач Дмитрия Яшкина и Алексея Пустозёрова удвоил преимущество казанского клуба. Спустя минуту Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева забросил первую шайбу гостей в игре.
На третьей минуте второго периода Дмитрий Яшкин с передач Кирилла Семёнова и Артёма Галимова сделал счёт 3:1. В конце встречи Семён Кошелев установил окончательный счёт во встрече.
Комментарии
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