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«Локомотив» стал первым клубом в нынешнем сезоне КХЛ, кто обеспечил себе место в плей-офф

«Локомотив» стал первым клубом в нынешнем сезоне КХЛ, кто обеспечил себе место в плей-офф
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После сегодняшней победы «Локомотива» над минским «Динамо» ярославский клуб стал первой командой в нынешнем сезоне, кто обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Напомним, встреча в Ярославле завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Фрейз (А. Радулов, Бут) – 53:33 (5x4)     2:0 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 59:45 (5x4)    

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 82 очка после 54 матчей.

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 76 очков после 55 матчей.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги завершится 23 марта.

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