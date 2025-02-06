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«Именно то, что мы и ожидали». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Ладой»

«Именно то, что мы и ожидали». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Ладой»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Ладой» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бикмуллин (Манукян, Камара) – 25:54 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Спунер, Меркли) – 38:14 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Спунер, Мартынов) – 47:34 (5x5)    

«Именно такая игра, как мы и ожидали: маленький лёд, габаритный соперник и очень силовая встреча. Первый период мы здорово начали, перебрасывали «Ладу», это придавало энергию и уверенность. Во втором периоде начали усложнять, потому что не могли забить их вратарю, реализовать моменты, это придало сопернику немного жизни, где-то мы даже отдали инициативу. Но в третьем отрезке мы здорово себя показали, я горжусь своими парнями, наша победа совершенно заслуженна.

Работаем над тем, чтобы сохранять свежесть нашей команды. Стараемся давать ребятам возможность отдыхать, в последние пять дней у нас только утренние раскатки, мы не так активно тренируемся. Перед следующим матчем у нас есть четыре дня, и это здорово», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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