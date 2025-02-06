«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»

В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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На пятой минуте первого периода Дилан Сикура открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Никита Гусев с передачи Джордана Уила удвоил преимущество бело-голубых.
На 10-й минуте третьего периода Колин Кэмпбелл с передач Юрия Паутова и Яна Дрозга забросил первую шайбу «Куньлунь Ред Стар» в матче. В конце игры Макс Комтуа и Никита Гусев установили окончательный счёт во встрече.
Напомним, китайский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. В последний раз подопечные Михаила Кравца побеждали 28 января «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.
- 6 февраля 2025
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