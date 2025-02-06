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Куньлунь — Динамо М, результат матча 6 февраля 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»
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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 04:25 (5x5)     0:2 Гусев (Уил) – 13:38 (5x5)     1:2 Кэмпбелл (Паутов, Дрозг) – 49:27 (5x5)     1:3 Комтуа (Рашевский) – 57:55 (en)     1:4 Гусев (Готовец) – 58:33 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Дилан Сикура открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Никита Гусев с передачи Джордана Уила удвоил преимущество бело-голубых.

На 10-й минуте третьего периода Колин Кэмпбелл с передач Юрия Паутова и Яна Дрозга забросил первую шайбу «Куньлунь Ред Стар» в матче. В конце игры Макс Комтуа и Никита Гусев установили окончательный счёт во встрече.

Напомним, китайский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. В последний раз подопечные Михаила Кравца побеждали 28 января «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.

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