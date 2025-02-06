«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Дилан Сикура открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Никита Гусев с передачи Джордана Уила удвоил преимущество бело-голубых.

На 10-й минуте третьего периода Колин Кэмпбелл с передач Юрия Паутова и Яна Дрозга забросил первую шайбу «Куньлунь Ред Стар» в матче. В конце игры Макс Комтуа и Никита Гусев установили окончательный счёт во встрече.

Напомним, китайский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. В последний раз подопечные Михаила Кравца побеждали 28 января «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.