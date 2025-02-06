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«Северсталь» едва не упустила преимущество в три шайбы, но победила ЦСКА

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

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На третьей минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Алексея Кручинина и Янни Калдиса открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Николай Чебыкин с передач Артёма Щучинова и Михаила Ильина удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второго периода Данил Аймурзин с передач Михаила Котляревского и Марка Барберио сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Максим Мамин с передачи Никиты Нестерова забросил первую шайбу ЦСКА в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Кристиан Ярош с передач Максима Мамина и Павла Карнаухова сократил отставание московского клуба до минимума. На 13-й минуте периода Михаил Котляревский сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Кирилла Долженкова вновь сократил отставание ЦСКА до минимума.