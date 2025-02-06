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ЦСКА — Северсталь, результат матча 6 февраля 2024, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» едва не упустила преимущество в три шайбы, но победила ЦСКА
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Alexei Kruchinin, Калдис) – 02:58 (5x4)     0:2 Чебыкин (Щучинов, Ильин) – 05:45 (5x4)     0:3 Аймурзин (Котляревский, Барберио) – 26:57 (5x5)     1:3 Мамин (Нестеров) – 30:27 (5x5)     2:3 Ярош (Мамин, Карнаухов) – 43:08 (5x5)     2:4 Котляревский – 52:57 (5x5)     3:4 Полтапов (Долженков, Седов) – 53:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Алексея Кручинина и Янни Калдиса открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Николай Чебыкин с передач Артёма Щучинова и Михаила Ильина удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второго периода Данил Аймурзин с передач Михаила Котляревского и Марка Барберио сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Максим Мамин с передачи Никиты Нестерова забросил первую шайбу ЦСКА в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Кристиан Ярош с передач Максима Мамина и Павла Карнаухова сократил отставание московского клуба до минимума. На 13-й минуте периода Михаил Котляревский сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Кирилла Долженкова вновь сократил отставание ЦСКА до минимума.

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