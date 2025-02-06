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Дубль Григоренко принёс СКА уверенную победу над «Витязем» в гостях

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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На шестой минуте первого периода Николай Поляков с передач Ивана Демидова и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Павел Дедунов с передачи Сергея Андронова удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Ильи Карпухина и Владимира Алистрова сделал счёт 3:0. Менее чем через минуту Матвей Заседа с передач Андрея Чивилёва и Владислава Валенцова забросил первую шайбу «Витязя» в матче.

На второй минуте третьего периода Михаил Григоренко с передач Владимира Алистрова и Артёма Земчёнка сделал счёт 4:1. В конце встречи Владислав Цицюра установил окончательный счёт в матче.