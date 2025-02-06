Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Витязь — СКА, результат матча 6 февраля 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Григоренко принёс СКА уверенную победу над «Витязем» в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5)     1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5)     2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Николай Поляков с передач Ивана Демидова и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Павел Дедунов с передачи Сергея Андронова удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Ильи Карпухина и Владимира Алистрова сделал счёт 3:0. Менее чем через минуту Матвей Заседа с передач Андрея Чивилёва и Владислава Валенцова забросил первую шайбу «Витязя» в матче.

На второй минуте третьего периода Михаил Григоренко с передач Владимира Алистрова и Артёма Земчёнка сделал счёт 4:1. В конце встречи Владислав Цицюра установил окончательный счёт в матче.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android