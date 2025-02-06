Главный тренер «Лады» — о восьмом поражении подряд: что-то ушло. Нужно упростить игру

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2), которое стало для клуба восьмым подряд.

«Восьмиматчевая серия поражений накладывает отпечаток. Перед нашими болельщиками мы в долгу, люди ходят, болеют, но мы давно не радовали их. Старание есть, но что-то ушло, это надо достать через работу, через простые решения. Надо проще, прагматичнее действовать и в зоне атаки, и в зоне обороны. Нам нужно упростить игру, заслужить победу, которая нужна и болельщикам, и парням. Уже много негативной энергии накопилось.

Сегодня поставили на то, чтобы не давать бросать сопернику с убойных позиций, брать всё на себя. Блокировали 18 бросков, но, видимо, этого недостаточно, надо под 30 блокировать. Чтобы 1:0 выиграть, оттолкнуться, найти точку опоры. Да, соперник был нацелен в первом периоде, нагружал вратаря. Может, даже и к лучшему, когда Трушков постоянно в работе находится, он уверенно держал команду в игре», — приводит слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.