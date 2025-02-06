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«Поговорим без галстуков». В «Ладе» сообщили, что инициировали встречу с болельщиками

«Поговорим без галстуков». В «Ладе» сообщили, что инициировали встречу с болельщиками
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов после поражения от «Авангарда» (1:2), которое стало для клуба восьмым подряд, сообщил, что в команде инициировали встречу с болельщиками.

«Мы инициировали встречу с болельщиками, приглашаем их завтра в раздевалку, чтобы пообщаться с командой. Поговорим, так сказать, без галстуков, пообщаемся. Они должны высказать, узнать. Мы их понимаем, они верой и правдой за нас болеют, тратят деньги, хотят видеть немного другое, чем восемь поражений подряд», — приводит слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Сибирью» 11 февраля.

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