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Заварухин: невозможно в меньшинстве обыграть «Ак Барс»

Заварухин: невозможно в меньшинстве обыграть «Ак Барс»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (1:4). Напомним, прервалась 11-матчевая победная серия екатеринбуржцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Терехов) – 08:05 (5x5)     2:0 Галимов (Яшкин, Пустозёров) – 17:48 (5x4)     2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 18:40 (5x5)     3:1 Яшкин (Семёнов, Галимов) – 22:51 (5x4)     4:1 Кошелев (Билялов, Семёнов) – 59:19 (en)    

«Неприятно было, что эта серия прервалась в матче за четыре очка. Невозможно в меньшинстве обыграть «Ак Барс», это основное. Старались, пытались в концовке выжать из моментов [максимум], но не смогли. При счёте 1:2 были хорошие моменты сравнять, Билялов где-то подтащил. На ровном месте заработали удаление, которое привело к голу, потом половину периода в меньшинстве играли. Идём дальше», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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