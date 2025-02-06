Заварухин: невозможно в меньшинстве обыграть «Ак Барс»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (1:4). Напомним, прервалась 11-матчевая победная серия екатеринбуржцев.

«Неприятно было, что эта серия прервалась в матче за четыре очка. Невозможно в меньшинстве обыграть «Ак Барс», это основное. Старались, пытались в концовке выжать из моментов [максимум], но не смогли. При счёте 1:2 были хорошие моменты сравнять, Билялов где-то подтащил. На ровном месте заработали удаление, которое привело к голу, потом половину периода в меньшинстве играли. Идём дальше», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.