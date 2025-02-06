Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал пятую подряд победу команды

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал пятую подряд победу команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о победном матче с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Терехов) – 08:05 (5x5)     2:0 Галимов (Яшкин, Пустозёров) – 17:48 (5x4)     2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 18:40 (5x5)     3:1 Яшкин (Семёнов, Галимов) – 22:51 (5x4)     4:1 Кошелев (Билялов, Семёнов) – 59:19 (en)    

— Серия продолжается, завершили серию из четырёх игр через день. Ребята молодцы, много качественных отрезков, хорошо проявили себя спецбригады, спасибо болельщикам за поддержку.

— Тренер «Автомобилиста» назвал этот матч игрой за четыре очка. Для вас чем он был важен?
— Да, соседи по таблице, заостряли внимание после матча в Петербурге, попросили готовиться серьёзно. Ребята услышали, и победили.

— Многие из игроков помнят весеннюю серию против «Автомобилиста». Было ли это лишней мотивацией?
— Тренерский штаб точно не вспоминал эту серию. Возможно, это было мотивацией, не могу это прокомментировать. Повторюсь: соседи по таблице, важный матч, это было достаточной мотивацией, чтобы играть только на победу, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» и прервал 11-матчевую победную серию екатеринбуржцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android