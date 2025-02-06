Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал пятую подряд победу команды

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о победном матче с «Автомобилистом» (4:1).
— Серия продолжается, завершили серию из четырёх игр через день. Ребята молодцы, много качественных отрезков, хорошо проявили себя спецбригады, спасибо болельщикам за поддержку.
— Тренер «Автомобилиста» назвал этот матч игрой за четыре очка. Для вас чем он был важен?
— Да, соседи по таблице, заостряли внимание после матча в Петербурге, попросили готовиться серьёзно. Ребята услышали, и победили.
— Многие из игроков помнят весеннюю серию против «Автомобилиста». Было ли это лишней мотивацией?
— Тренерский штаб точно не вспоминал эту серию. Возможно, это было мотивацией, не могу это прокомментировать. Повторюсь: соседи по таблице, важный матч, это было достаточной мотивацией, чтобы играть только на победу, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 6 февраля 2025
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