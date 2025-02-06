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Гатиятулин: О’Делл долго не играл, но делает много хорошей работы

Гатиятулин: О’Делл долго не играл, но делает много хорошей работы
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Автомобилистом» (4:1) рассказал об игре форварда казанского клуба Эрика О’Делла

— Есть ли шанс, что Бабенко сыграет в этом сезоне?
— Егор восстанавливается, но вряд ли он успеет восстановиться в этом сезоне.

— Замалтдинов не выходит на лёд в последних матчах. Какой план действий по нему?
— У нас все ребята в обойме, игры так складываются, что не было возможности Радэлю дать сыграть. Стараемся, чтобы он добирал время в фарм-клубе, в ближайших матчах сыграет за «Барс».

— Во второй половине матча почти девять минут сыграли в большинстве. Почему не удалось реализовать?
— Четвёртый матч через день. Возможно, накопилась усталость, но были хорошие моменты. Возможно, не хватило завершения.

— Прокомментируйте игру О’Делла.
— Была большая пауза, долго не играл, набирает форму. Он делает много хорошей работы, очки — дело времени, — передаёт слова Гатятиулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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