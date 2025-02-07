Рене Фазель: я всегда говорил, что не допустил бы присутствия НХЛ в Европе

Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что НХЛ и профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ.

«Я был реально удивлён этим и не понимаю, как ИИХФ допустила такое. Мы всегда раньше работали вместе с НХЛ и НХЛПА. Я всегда говорил, что не допустил бы присутствия НХЛ в Европе, защищая европейский хоккей. Но Гэри Беттмэн очень умный, он чувствует, что Европа в хоккейном плане выглядит разрозненной», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, о желании НХЛ провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ заявил инсайдер TSN Даррен Дрегер.