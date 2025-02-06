«Филадельфия» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 7 февраля в Филадельфии на «Уэллс Фарго-центр» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 3:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вашингтон Кэпиталз» с 77 очками после 53 сыгранных встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Филадельфия Флайерз» имеет в активе 53 очка после 55 матчей. Подопечные Джона Тортореллы располагаются на 15-м месте в таблице Востока.
На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 16 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.