«Филадельфия» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 7 февраля в Филадельфии на «Уэллс Фарго-центр» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» с 77 очками после 53 сыгранных встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Филадельфия Флайерз» имеет в активе 53 очка после 55 матчей. Подопечные Джона Тортореллы располагаются на 15-м месте в таблице Востока.

На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 16 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.