Кудашов: «Динамо» и нужны такие игры, а не те, что идут в проходном режиме

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победном матче с «Куньлунем» (4:1).

— Я вам скажу, что сегодня был тяжёлый матч. Соперник играл здорово и до конца держал нас в напряжении, постоянно создавая угрозы. А вообще встреча строилась таким образом — кто кого сегодня задавит. Сначала они нас хотели, но потом мы вроде перехватили инициативу, правильно выступив в давлении в начале матча.

Была немного тактическая игра, но надо отдать должное сопернику — было видно, что команда заряжена и здорово старается. Однако хочу поблагодарить и своих игроков, потому что они старались выполнять. Не всё получалось, но старались делать то, о чём договаривались.

— Насколько довольны целостностью игры «Динамо» на протяжении всех 60 минут? Потому что есть ощущение, будто могли решать исход раньше, а в итоге Максиму Моторыгину пришлось подтаскивать в третьем периоде.

— Очень доволен и этим матчем, и теми последними играми, которые у нас были. Соперники идут очень серьёзные. И это отличная подготовка к плей-офф. Такие встречи, наоборот, сейчас и нужны, а не те, которые идут в проходном режиме.

— Есть ощущение, что чем серьёзнее соперник или чем он мотивированнее в этом сезоне, тем лучше удаётся игра и у «Динамо»? Мы не забыли приснопамятные матчи с «Сочи» и «Барысом», а вот с соперниками иного уровня всё складывается гораздо лучше.

— Вы знаете, тут пока ещё рановато об этом говорить. Мы понимаем, за что сейчас играет «Куньлунь». У них действительно сейчас видна цель и задача. У нас пока ещё есть какое-то время. Скажем так, это как ведёшь 3-0 в плей-офф, и у тебя есть возможность оступиться, поэтому в голове это всё равно сидит. Здорово то, что идут такие игры, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.