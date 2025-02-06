Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: «Динамо» и нужны такие игры, а не те, что идут в проходном режиме

Кудашов: «Динамо» и нужны такие игры, а не те, что идут в проходном режиме
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победном матче с «Куньлунем» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 04:25 (5x5)     0:2 Гусев (Уил) – 13:38 (5x5)     1:2 Кэмпбелл (Паутов, Дрозг) – 49:27 (5x5)     1:3 Комтуа (Рашевский) – 57:55 (en)     1:4 Гусев (Готовец) – 58:33 (en)    

— Я вам скажу, что сегодня был тяжёлый матч. Соперник играл здорово и до конца держал нас в напряжении, постоянно создавая угрозы. А вообще встреча строилась таким образом — кто кого сегодня задавит. Сначала они нас хотели, но потом мы вроде перехватили инициативу, правильно выступив в давлении в начале матча.

Была немного тактическая игра, но надо отдать должное сопернику — было видно, что команда заряжена и здорово старается. Однако хочу поблагодарить и своих игроков, потому что они старались выполнять. Не всё получалось, но старались делать то, о чём договаривались.

— Насколько довольны целостностью игры «Динамо» на протяжении всех 60 минут? Потому что есть ощущение, будто могли решать исход раньше, а в итоге Максиму Моторыгину пришлось подтаскивать в третьем периоде.
— Очень доволен и этим матчем, и теми последними играми, которые у нас были. Соперники идут очень серьёзные. И это отличная подготовка к плей-офф. Такие встречи, наоборот, сейчас и нужны, а не те, которые идут в проходном режиме.

— Есть ощущение, что чем серьёзнее соперник или чем он мотивированнее в этом сезоне, тем лучше удаётся игра и у «Динамо»? Мы не забыли приснопамятные матчи с «Сочи» и «Барысом», а вот с соперниками иного уровня всё складывается гораздо лучше.
— Вы знаете, тут пока ещё рановато об этом говорить. Мы понимаем, за что сейчас играет «Куньлунь». У них действительно сейчас видна цель и задача. У нас пока ещё есть какое-то время. Скажем так, это как ведёшь 3-0 в плей-офф, и у тебя есть возможность оступиться, поэтому в голове это всё равно сидит. Здорово то, что идут такие игры, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома московскому «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android