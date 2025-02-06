Результаты игрового дня КХЛ 6 февраля 2025 года

Сегодня, 6 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось девять матчей. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 54 матча. На второй строчке располагается «Северсталь», у которой 69 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает московское «Динамо», набравшее 68 очков в 52 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 55 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 52 матчах. 71 очко после 52 матчей — у идущего третьим «Салавата Юлаева».