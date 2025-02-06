Результаты игрового дня КХЛ 6 февраля 2025 года
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Сегодня, 6 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось девять матчей. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Принс (Шулак, Шестаков) – 37:57 (5x5) 1:1 Гальченюк (Барулин, Мищенко) – 54:20 (5x4) 2:1 Старков (Солянников) – 60:55 (4x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Набиев) – 01:24 (5x5) 2:0 Ремпал (Хафизуллин, Ливо) – 15:24 (5x4) 2:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 33:08 (5x5) 3:1 Хмелевски (Науменков, Ремпал) – 47:45 (5x5) 4:1 Тодд – 56:41 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бикмуллин (Манукян, Камара) – 25:54 (5x5) 1:1 Шарипзянов (Спунер, Меркли) – 38:14 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Спунер, Мартынов) – 47:34 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Фрейз (А. Радулов, Бут) – 53:33 (5x4) 2:0 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 59:45 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Голдобин, Локтионов) – 28:32 (5x4) 0:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 34:25 (5x5) 1:2 Воронин (Белевич) – 38:22 (5x5) 2:2 Тертышный (Виноградов, Филлипс) – 51:44 (5x5) 3:2 Кагарлицкий – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Терехов) – 08:05 (5x5) 2:0 Галимов (Яшкин, Пустозёров) – 17:48 (5x4) 2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 18:40 (5x5) 3:1 Яшкин (Семёнов, Галимов) – 22:51 (5x4) 4:1 Кошелев (Билялов, Семёнов) – 59:19 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5) 0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5) 0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5) 1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5) 1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5) 2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Alexei Kruchinin, Калдис) – 02:58 (5x4) 0:2 Чебыкин (Щучинов, Ильин) – 05:45 (5x4) 0:3 Аймурзин (Котляревский, Барберио) – 26:57 (5x5) 1:3 Мамин (Нестеров) – 30:27 (5x5) 2:3 Ярош (Мамин, Карнаухов) – 43:08 (5x5) 2:4 Котляревский – 52:57 (5x5) 3:4 Полтапов (Долженков, Седов) – 53:58 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 04:25 (5x5) 0:2 Гусев (Уил) – 13:38 (5x5) 1:2 Кэмпбелл (Паутов, Дрозг) – 49:27 (5x5) 1:3 Комтуа (Рашевский) – 57:55 (en) 1:4 Гусев (Готовец) – 58:33 (en)
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 54 матча. На второй строчке располагается «Северсталь», у которой 69 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает московское «Динамо», набравшее 68 очков в 52 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 55 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 52 матчах. 71 очко после 52 матчей — у идущего третьим «Салавата Юлаева».
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