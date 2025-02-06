Роман Ротенберг рассказал о победном матче СКА с «Витязем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с «Витязем».

«Выполнили установку, сыграли друг за друга. Да, два раза дали бросить, всегда вопрос: кто дал бросить? Эти моменты мы разберём. Поздравляю «Витязь» с 1000-й игрой в КХЛ, дай бог, будет ещё 1000 игр. Боевой матч, понимали, что соперник в такой день выйдет биться. У нас здорово выступили вратарь и вся команда», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.