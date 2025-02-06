Роман Ротенберг рассказал о победном матче СКА с «Витязем»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с «Витязем».
«Выполнили установку, сыграли друг за друга. Да, два раза дали бросить, всегда вопрос: кто дал бросить? Эти моменты мы разберём. Поздравляю «Витязь» с 1000-й игрой в КХЛ, дай бог, будет ещё 1000 игр. Боевой матч, понимали, что соперник в такой день выйдет биться. У нас здорово выступили вратарь и вся команда», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5) 0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5) 0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5) 1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5) 1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5) 2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)
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