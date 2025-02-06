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Главный тренер «Динамо» подтвердил, что травмированные игроки не скоро вернутся в строй

Главный тренер «Динамо» подтвердил, что травмированные игроки не скоро вернутся в строй
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:1) ответил на вопрос о травмированных игроках команды. На данный момент столичный клуб вынужден обходиться без защитника Бреннана Менелла, а также без форвардов Артёма Швеца-Рогового, Павла Кудрявцева и Артёма Ильенко.

— Правильно ли мы понимаем, что до конца февраля травмированных можно не ждать, и вам придётся обходиться текущим подбором игроков?
— Пока да.

— В этом плане насколько удовлетворены игрой своего четвёртого звена? Потому что как раз трёх ключевых форвардов сейчас ведь и не хватает? Есть ощущение, что периодически они немного выпадают.
— Всё нормально. Они стараются и подтягивают свою игру. Самое главное, что у них есть желание. Поэтому всё получится, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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