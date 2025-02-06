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Р. Ротенберг: СКА забил 196 голов. Хотели сегодня уже и 200-й забить, но всему своё время

Р. Ротенберг: СКА забил 196 голов. Хотели сегодня уже и 200-й забить, но всему своё время
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» (4:2) высказался о заброшенных шайбах армейского клуба в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5)     1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5)     2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)    

— С чем связано несколько пассивное начало?
— Может, вы смотрели другой матч? Была задача выиграть период, мы его выиграли. Нам нужно улучшать первый период. Традиционно у нас лучший первый период в КХЛ, в этом сезоне где-то он не самый лучший, но сегодня мы в нём победили.

По вторым периодам мы и так лидеры в КХЛ, мы его взяли. В третьем добавили… Да, есть два момента, которые надо улучшить. Всегда задача пропустить 0 шайб — с этой задачей не справились, но мы улучшаем.

Мы всегда очень много создаём моментов. 196 шайб мы уже забросили, хотели сегодня уже и 200-й гол забить, но всему своё время. Идём к этому. Наша философия в том, что мы хотим всем командам забивать как можно больше, это даёт возможность побеждать, особенно с учётом плей-офф.

Наши звёздные талантливые нападающие: Демидов установил рекорд в КХЛ до 20 лет, обогнал таких великих игроков, как Капризов, Кузнецов, Мичков. Это говорит о многом. В нашей системе игры ребята развиваются. Но мы, конечно, всегда смотрим на командный результат, и мы видим сегодня, что Иван добавил и в действиях в обороне. А никто не снимает ответственности с наших нападающих отрабатывать в обороне, и сегодня они это делали. Будем дальше выступать, как мы договаривались, и будем побеждать в каждой встрече.

Пять раз подряд на выезде победили. Да, произошла внеплановая ошибка, но всегда важно улучшать от матча к матчу. Сейчас есть возможность потренироваться. У нас, слава богу, только трое улетают: Никишин, Ваня Демидов и Матвей Короткий. Будем добавлять — будем в каждой игре иметь все возможности, чтобы побеждать с явным преимуществом, — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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