«Был исключительный настрой на матч». Козырев — о победе «Северстали» над ЦСКА

Андрей Козырев, являющийся главным тренером череповецкого клуба «Северсталь», высказался после победы над ЦСКА (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые оказали значительную поддержку в этом матче. Сегодня мы изначально получили большое преимущество ввиду пятиминутного удаления соперника. Собственно говоря, это был ключевой момент сегодняшней встречи, который повлиял на исход.

— Как оцените игру команды в обороне сегодня? По качеству.

— По качеству… Я хотел бы сказать, что сегодня был исключительный настрой на матч. Мы хотели взять реванш за ту игру, которая состоялась совсем недавно. Это чувствовалось, и ребята настраивались. Вы видели, как они здорово сегодня выступали. То, что они ошибаются, — да, действительно, ошибаются. Но мы встречаемся с непростым соперником. Это очень сильная команда с хорошим подбором игроков. Они вынуждают нас ошибаться. Это хоккей.

— Вы продолжаете очень много времени проводить в атаке. Сегодня вы тоже обошли в этом показателе ЦСКА. Насколько вас удовлетворяет физическое состояние команды?

— То, что мы играем в атаке, — наш стиль, наша модель игры, наша философия. Мы её придерживаемся. Кто за нами следит, тот видит, что мы с любым соперником стараемся так выступать. Да, у нас иногда так не получается, но в большинстве случаев мы выходим первым номером. Что касается физического состояния — если мы играем так и контролируем, проводим много времени, значит, оно хорошее.

— Можно ли выделить ключевой компонент игры вашей команды сегодня?

— Я об этом тоже сказал — это был настрой, желание нашей команды реабилитироваться, взять реванш. По-особому настраивались на сегодняшний матч.

— Есть ли понимание по срокам восстановления Александра Скоренова?

— Да, есть. У него повреждение. Мы его ждём примерно через две недели, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».