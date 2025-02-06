Р. Ротенберг: у Плешкова такая же травма, как у Исаева в «Локомотиве». Небыстро выйдет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» (4:2) рассказал о травме голкипера армейского клуба Артемия Плешкова.

— Проясните ситуацию с Плешковым?

— У него такая же травма, как у Исаева в «Локомотиве», но чуть полегче. Небыстро выйдет, честно, не знаю точных сроков. Зависит от того, как будет восстанавливаться, но пока не будет выходить на лёд. Нам важно иметь резервы, нельзя заработать Кубок Гагарина только одним вратарём. У нас все вратари играют, на сегодня Паша заслуженно в воротах, — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Артемий Плешков получил повреждение в самом начале матча с «Ак Барсом» (3:8).