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Р. Ротенберг: запомните мои слова — Заврагин, Демидов и Короткий точно обыграют Канаду!

Р. Ротенберг: запомните мои слова — Заврагин, Демидов и Короткий точно обыграют Канаду!
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» выразил уверенность в том, что молодые игроки армейского клуба в будущем обойдут сборную Канады.

«Заврагина тоже хочу отметить, ему, как и Демидову с Коротких, 19 лет. И это о многом говорит. Они выступают в КХЛ постоянно, и на лидерских позициях. Только так мы можем развивать своих игроков, которые в будущем, я в этом уверен, и клубу принесут, и сборной громкие победы. Запомните мои слова: эти ребята точно обыграют Канаду! Я в этом на 100% уверен», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5)     1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5)     2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)    
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