Р. Ротенберг: запомните мои слова — Заврагин, Демидов и Короткий точно обыграют Канаду!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» выразил уверенность в том, что молодые игроки армейского клуба в будущем обойдут сборную Канады.
«Заврагина тоже хочу отметить, ему, как и Демидову с Коротких, 19 лет. И это о многом говорит. Они выступают в КХЛ постоянно, и на лидерских позициях. Только так мы можем развивать своих игроков, которые в будущем, я в этом уверен, и клубу принесут, и сборной громкие победы. Запомните мои слова: эти ребята точно обыграют Канаду! Я в этом на 100% уверен», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
- 6 февраля 2025
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