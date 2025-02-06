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Результаты игрового дня ВХЛ 6 февраля 2025 года

Результаты игрового дня ВХЛ 6 февраля 2025 года
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Сегодня, 6 февраля прошли шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
3 : 4
Б
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Удот (Стёжкин) – 07:40 (5x5)     2:0 Удот – 17:56 (5x5)     2:1 Квартальнов (Бердюков) – 25:04 (5x5)     3:1 Стёжкин (Удот, Юсупов) – 33:04 (5x5)     3:2 Аверин (Артемьев, Казаковцев) – 36:29 (5x5)     3:3 Бердюков (Сидляров, Салахов) – 40:27 (5x4)     3:4 Жабреев – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Дизель
Пенза
1:0 Яппаров (Брютов) – 02:28 (5x5)     1:1 Закиров (Рыжков, Лукин) – 34:43 (5x4)     1:2 Борисенков (Лукин, Рудаков) – 48:46 (5x5)     2:2 Прохоров (Дронык, Брютов) – 58:38 (5x5)     3:2 Прохоров – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
4 : 3
ОТ
Рубин
Тюмень
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
3 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
2 : 4
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Филиппов – 13:35 (5x5)     1:1 Филяев (Гордин, Гришаков) – 34:38 (5x4)     2:1 Раздьяконов (Трофимов) – 36:33 (4x5)     2:2 Лазутин (Смирнов, Суворов) – 38:51 (5x4)     2:3 Гребенщиков (Проскурнин) – 43:13 (5x5)     2:4 Суворов (Лазутин) – 59:50 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
8 : 3
ХК Норильск
Норильск
1:0 Седанцов (Урулин, Димитров) – 05:43 (5x5)     2:0 Васильков (Левинский, Кокарев) – 06:58 (5x5)     2:1 Калетник (Колесников, Дяденькин) – 09:30 (5x5)     3:1 Сергиевский (Урулин, Соколов) – 26:16 (5x5)     4:1 Аврамов – 34:43 (5x5)     4:2 Колесников (Исаев) – 39:57 (4x5)     5:2 Урулин – 44:40 (5x4)     6:2 Гришин – 45:26 (5x5)     7:2 Сергиевский – 46:46 (5x5)     8:2 Урулин (Цалпанов) – 50:55 (5x5)     8:3 Колесников (Асташевский, Дяденькин) – 52:38 (5x4)    

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 73 очка после 49 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга, имеющее 72 балла. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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