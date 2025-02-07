Лидер московского «Динамо» объяснил, что его не устраивает в календаре сезона КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский объяснил, что его не устраивает в календаре сезона КХЛ.

«Вы знаете, на этой арене всегда непросто играть. На самом деле, лёд тут не лучшего качества, поэтому не всё и не всегда получалось. Тем более у нас была пауза без игр. Может быть. Немного мы и потеряли игровой тонус. Допустили некоторые ошибки, есть что исправлять. Но молодчики, что дожали до конца и выиграли матч.

Если честно, мне тоже не очень нравится календарь, потому что у нас до этого было четыре дня без игр, сейчас опять какое-то время без игр. Просто теряешь тонус и форму. По крайней мере, я теряю. Потом надо заново набирать кондиции. По-хорошему, серия из трёх игр, передышка два-три дня и новая серия. Так было бы лучше. Но работаем с тем, что есть. Мне это не очень комфортно.

На сильного соперника тебе не нужна дополнительная мотивация. Мы уже всё знаем и понимаем, что будет бойня, большой матч и много зрителей. А с командами, которые идут внизу турнирной таблицы, конечно, у нас бывает лёгкая расслабленность. Но нам быстро вправляют головы и после первого периода начинаем играть», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.