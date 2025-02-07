Дмитрий Рашевский рассказал, как влияет на него погоня за клубным рекордом «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, как влияет на него погоня за клубным снайперским рекордом в КХЛ, который на данный момент принадлежит Вадиму Шипачёву. Сам Рашевский занимает второе место в клубной истории (87 шайб), отставая от Вадима на три точных броска.

«Седрик Пакетт и Эрик О’Делл – немного разные игроки. Могу сказать, что Седрик – очень опытный хоккеист. У него такой бэкграунд за спиной, что он может играть на любой позиции. В центре у него неплохо получается. Он хорошо возвращается в оборону и хорошо помогает нашим защитникам, а наша задача с Максом Комтуа – развивать атаки.

Гонка за рекордом – это вопрос психологии. Любой человек, даже самый сдержанный, будет подсознательно об этом думать. Это всё идёт от головы. Когда ты думаешь, что осталось чуть-чуть, шайба перестаёт идти. Надо абстрагироваться от этого. Согласен, что это тяжело. Но без этого никуда. Надо просто выходить и не думать о рекорде, а стараться выиграть матч», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.