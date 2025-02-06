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Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Кузнецов в матче с московским «Динамо»

Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Кузнецов в матче с московским «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» ответил на вопрос, сыграет ли нападающий Евгений Кузнецов в матче с московским «Динамо» 11 февраля.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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— Кузнецов восстановится к игре с «Динамо»?
— Многие у нас после травм: Толчинский вышел в сетке, Акользин играет с переломанным носом. Так же до этого выходил Кузьмин. Нужно дать им время, чтобы они набрали 100-процентные кондиции. Ждём и Кузнецова, надеемся, он сможет в следующем матче выступить. Ещё потренируемся и посмотрим, но могу обрадовать: он многие показатели улучшил за счёт тренировочного процесса. Мы серьёзно поработали, он очень близок к возвращению, рассчитываем, что он сможет принять участие в следующей встрече, — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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