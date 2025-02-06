Р. Ротенберг: физические показатели Кузнецова сейчас лучше, чем были в 2018 году

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» (4:2) рассказал о физических показателях форварда армейского клуба Евгения Кузнецова.

— Если сравнивать Кузнецова сейчас и в 2018 году, когда он стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, многие физические показатели стали лучше. Он набрал те кондиции, которые позволят ему стать лучшим не только в КХЛ, но и вообще лучшим. У него есть всё, чтобы быть лучшим ещё долгие годы. Во многом это зависит от его физического состояния.

— Вы сказали, физические кондиции Кузнецова за шесть лет стали лучше. За счёт чего это произошло?

— Много факторов. Он сейчас очень сильно мотивирован. Мы обсудили с ним вещи, которые он воспринял и серьёзно над ними работает. Демидов такой же, а такие ребята обязательно добьются успеха, в первую очередь это личная мотивация работать над собой. Дальше работа тренеров, каждому игроку важно встретить правильного тренера, тогда он получает мотивацию. Он ещё покажет на льду, докажет своей игрой. Одно дело – лучшие тесты, другое – игра. Но когда есть физический фундамент, то для такого игрока, как Кузнецов, это ключ к победе, — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.