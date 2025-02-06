Р. Ротенберг: когда Грицюк будет играть в обороне, СКА точно победит всех!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» (4:2) высказался про игру обороны армейского клуба.

— Не вызывает ли опасения линия защиты, которая продолжает пропускать?

— Игра в обороне – командная игра, как в хоккее, так и в футболе. Даже такие звёздные игроки, как Мбаппе, обязаны отрабатывать в обороне. Мы забили больше всех в лиге, но чтобы побеждать, фундаментом должна быть оборона, и я говорю про всю пятёрку. Да, две пропущенные – это много, но как есть. То, что у соперника были моменты – это сильная команда. Не знаю, почему они не входят в плей-офф, это очень сильная команда.

Да, будем стремиться пропускать ноль в каждой игре и забивать достаточно шайб, чтобы побеждать. Но главное, что мы создаём много моментов. Мы играем всегда, чтобы забить больше. У нас лучшая реализация бросков, мы в лидерах. Факторы, которые влияют на победу в плей-офф – создавать моменты, реализовать их и каждому отрабатывать в обороне. То, что мы и сделали сегодня.

Марат Хайруллин близок к возвращению, и другие ребята. Нужно ещё две недели плюс-минус, чтобы вернулись другие – Плотников, Зинченко, и Грицюк, конечно. В моём понимании Грицюк – самый яркий и быстрый игрок, который тоже сейчас работает над собой и думает, как ему лучше сыграть в обороне. Надеюсь, он меня слышит, потому что когда он ещё будет играть в обороне, мы точно победим всех! Нам просто не забьют! Это просто пример. Нападающие уровня Мбаппе, хоккеисты, должны тоже отрабатывать в обороне, как и Мбаппе будет отрабатывать в футболе. Это важный момент. Можно, конечно, поставить пять игроков в ворота и там стоять, но мы будем играть в тот хоккей, который развивает команду и от которого зрители получают удовольствие, — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.