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Главный тренер «Витязя» Десятков прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Витязя» Десятков прокомментировал поражение от СКА
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал домашнее поражение от СКА.

«Пропустили слишком лёгкие шайбы в начале второго и третьего периода. Нас это немного психологически подламывало. И нереализация моментов. Много хороших моментов создали, и выходы «в ноль», и против вратаря в позиционных атаках вываливались, но реализация оставляет желать лучшего», — приводит слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5)     1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5)     2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)    
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