Главный тренер «Витязя» Десятков прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал домашнее поражение от СКА.

«Пропустили слишком лёгкие шайбы в начале второго и третьего периода. Нас это немного психологически подламывало. И нереализация моментов. Много хороших моментов создали, и выходы «в ноль», и против вратаря в позиционных атаках вываливались, но реализация оставляет желать лучшего», — приводит слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.