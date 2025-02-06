Десятков — о 17 матчах Барака без голов: может, забил уже всё своё в этом сезоне…

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков после домашнего поражения от СКА (2:4) рассказал о голевой засухе форварда Дерека Барака.

— У Барака 0 голов в 17 матчах, что случилось?

— У Барака спросите! Не может забить человек. Моменты есть, а забить не может. Встречный вопрос, как вы думаете, почему?

— Я с ним не работаю.

— Что значит — работаю или не работаю? Забивать голы нельзя научить, можно научить создавать моменты. А забивать либо дано, либо нет. Может, забил уже всё своё в этом сезоне, к сожалению для нас.

— Ему-то дано, наверное…

— Выходит «в ноль», не забивает, в буллитной серии с «Торпедо» тоже не забивает. Доверие у него есть, а голов нет. Дальше работать надо, значит, нужно увеличивать количество моментов на один гол. Кому-то надо два момента, чтобы забить гол, а кому-то — пять. Вот, за счёт увеличения количества моментов, может, и придут голы. Рецепт — только работа, — приводит слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.