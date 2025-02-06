Десятков: постоянно тратим время, чтобы привести «Витязь» в чувство после пропущенных

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков после домашнего поражения от СКА (2:4) рассказал о работе с командой после пропущенных шайб.

— Что сказали команде в тайм-ауте?

— Секрета нет, у нас рецепт один. Мы только сами себе можем помочь вообще в данной ситуации, и всё за счёт работоспособности, трудолюбия, уважения к игре. Чтобы не было равнодушных, это самое важное сейчас для нас. Опять мы попали в тяжёлую ситуацию, серия поражений поддавливает, но все серии когда-то заканчиваются. Команда, к сожалению, зависит от психологического состояния. Когда пропускаем, какое-то время уходит, чтобы подняться из окопов. Этого не должно быть, потому что игра идёт, мы тратим время постоянно, чтобы приводить команду в чувство после пропущенных. Это не должно сказываться. Пропустили – дальше двигаться, забили – то же самое, работать от первой до последней минуты, — приводит слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.