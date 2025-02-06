Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков: постоянно тратим время, чтобы привести «Витязь» в чувство после пропущенных

Десятков: постоянно тратим время, чтобы привести «Витязь» в чувство после пропущенных
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков после домашнего поражения от СКА (2:4) рассказал о работе с командой после пропущенных шайб.

— Что сказали команде в тайм-ауте?
— Секрета нет, у нас рецепт один. Мы только сами себе можем помочь вообще в данной ситуации, и всё за счёт работоспособности, трудолюбия, уважения к игре. Чтобы не было равнодушных, это самое важное сейчас для нас. Опять мы попали в тяжёлую ситуацию, серия поражений поддавливает, но все серии когда-то заканчиваются. Команда, к сожалению, зависит от психологического состояния. Когда пропускаем, какое-то время уходит, чтобы подняться из окопов. Этого не должно быть, потому что игра идёт, мы тратим время постоянно, чтобы приводить команду в чувство после пропущенных. Это не должно сказываться. Пропустили – дальше двигаться, забили – то же самое, работать от первой до последней минуты, — приводит слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Десятков — о 17 матчах Барака без голов: может, забил уже всё своё в этом сезоне…
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android