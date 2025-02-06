Сборная Чехии уверенно победила команду Швеции в рамках Еврохоккейтура
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Сегодня, 6 февраля, стартовал шведский этап Еврохоккейтура. В 21:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» вышли сборные Чехии и Швеции. Победу во встрече одержали хоккеисты чешской команды со счётом 4:1.
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Хлапик (Зогорна) – 02:32 1:1 Хартманн (Линдберг, Берглунд) – 03:57 2:1 Зборжил (Кунц, Райхель) – 35:13 3:1 Ленц (Тихачек, Коусал) – 49:50 (pp) 4:1 Райхель – 59:42 (sh)
На третьей минуте первого периода Филип Хлапик с передачи Радима Зогорны открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Себастьян Хартманн с передач Оскара Линдберга и Филипа Берглунда восстановил равенство в счёте.
На 16-й минуте второго периода Якуб Зборжил с передач Михала Кунца и Кристиана Райхеля вновь вывел Чехию вперёд.
На 10-й минуте третьего периода Радан Ленц с передач Иржи Тихачека и Павла Коусала сделал счёт 3:1. В конце игры Кристиан Райхель установил окончательный счёт в матче.
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