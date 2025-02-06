Сборная Чехии уверенно победила команду Швеции в рамках Еврохоккейтура

Сегодня, 6 февраля, стартовал шведский этап Еврохоккейтура. В 21:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» вышли сборные Чехии и Швеции. Победу во встрече одержали хоккеисты чешской команды со счётом 4:1.

На третьей минуте первого периода Филип Хлапик с передачи Радима Зогорны открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Себастьян Хартманн с передач Оскара Линдберга и Филипа Берглунда восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте второго периода Якуб Зборжил с передач Михала Кунца и Кристиана Райхеля вновь вывел Чехию вперёд.

На 10-й минуте третьего периода Радан Ленц с передач Иржи Тихачека и Павла Коусала сделал счёт 3:1. В конце игры Кристиан Райхель установил окончательный счёт в матче.