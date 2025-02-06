Результаты матчей МХЛ 6 февраля 2025 года
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6 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
5 : 2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 Пискунов (Бутаков, Крюков) – 00:09 (5x5) 1:1 Михальченко (Горбунов, Скутин) – 17:19 (5x4) 2:1 Бажухин (Кулагин, Горбунов) – 29:46 (5x5) 3:1 Бажухин (Ворфоломеев, Кривоножкин) – 33:11 (5x5) 3:2 Щеглов (Гржелецкий, Пискунов) – 44:54 (5x5) 4:2 Бажухин (Ворфоломеев) – 45:58 (5x5) 5:2 Скутин (Бородин, Михальченко) – 58:42 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
8 : 4
Хорс-Карелия
Кондопога
1:0 Шувалов (Сошников) – 02:05 (5x5) 1:1 Босамыкин (Величко, Неевин) – 11:08 (5x5) 1:2 Круженков (Петров, Созинов) – 11:40 (5x5) 2:2 Шувалов (Игнатов, Ванин) – 12:13 (5x5) 3:2 Ильичёв (Башлыков, Фаткуллин) – 21:02 (5x4) 4:2 Сулима (Игнатов, Сошников) – 23:51 (5x4) 4:3 Неевин (Пильщиков) – 24:56 (5x5) 5:3 Ильичёв (Башлыков) – 27:30 (5x4) 6:3 Фаткуллин (Ильичёв, Башлыков) – 31:33 (5x4) 7:3 Ильичёв (Башлыков, Редюк) – 37:38 (5x5) 7:4 Золотовский (Раков, Шалимов) – 41:38 (5x5) 8:4 Сулима (Шувалов) – 59:17 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
7 : 5
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
1:0 Сорокин (Хузин, Пастухов) – 28:40 (5x4) 2:0 Калинин – 35:50 (5x5) 2:1 Плехов (Василюк) – 37:12 (5x5) 3:1 Гостев (Гусев, Калинин) – 38:06 (5x5) 4:1 Пастухов (Шарапов, Демьянов) – 50:18 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
3 : 2
ХК Капитан
Ступино
1:0 Висков (Семак, Скобелев) – 05:08 (5x4) 1:1 Волосков (Логинов, Кузнецов) – 19:48 (5x4) 1:2 Логинов (Кузнецов, Баклашёв) – 40:25 (5x5) 2:2 Невретдинов (Данилкин) – 51:53 (5x5) 3:2 Тофт (Демиденко, Ватрушкин) – 53:13 (5x5)
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 64 очка после 41 игры. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).
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